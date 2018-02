(ANSA) - WASHINGTON, 8 GEN - Il capo dello staff della Casa Bianca John Kelly si e' detto "scioccato dalle nuove accuse diffuse ieri contro Rob Porter", uno dei consiglieri della presidenza dimessosi dopo che le due ex mogli lo hanno accusato di violenza fisica e verbale. "Non c'e' posto per la violenza domestica nella nostra societa'", ha affermato Kelly, ribadendo pero' la sua convinzione che "ogni individuo merita il diritto di difendere la sua reputazione". Kelly ha accettato le dimissioni garantendo una "rapida e ordinata transizione".