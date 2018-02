(ANSA) - ROMA, 8 FEB - "Noi facciamo un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché sia garantita una informazione equa in questa campagna elettorale che così non è una campagna elettorale ad armi pari". Lo ha detto a Foggia Luigi Di Maio. "Se si raccontano fake news sul movimento e si celebrano le dichiarazioni dei leader delle forze politiche degli altri partiti - aggiunge Di Maio - non siamo ad armi pari e non ci stiamo a fare una campagna in cui il servizio pubblico è schierato dalla parte dei partiti che hanno governato o governano l'Italia".