Uranio: Pili, Difesa ha coperto omicidi.168 vittime a Quirra

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - "Omissioni di Stato per nascondere la verità: ho le prove che il ministero della Difesa ha coperto per anni omicidi plurimi e disastri ambientali". Lo ha detto il deputato Mauro Pili (Misto), membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito, che in una conferenza stampa alla Camera ha presentato oggi la sua relazione conclusiva, differente da quella di maggioranza illustrata ieri e giudicata "assolutamente debole". Pili ha prodotto un lavoro di 900 pagine "anche con documenti resi divulgabili solo stamattina". Tra le carte ci sono "168 nomi e cognomi delle vittime della devastazione del Poligono di Salto di Quirra, dove sono state usate migliaia di tonnellate di esplosivi con ogni genere di sostanze cancerogene e radioattive, con le analisi sconvolgenti sempre nascoste sugli animali che indicano effetti letali sulla catena alimentare umana". Allegate alla relazione anche alcune foto "che inquadrano missili da aereo pronti per essere interrati nel poligono".