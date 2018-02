Morte di Pamela, l'autopsia non svela il motivo del decesso

«I primi esiti degli espletati accertamenti medico-legali non hanno consentito di raggiungere risultati altamente significativi sul piano probatorio». Lo comunica in una nota il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio in merito alla seconda autopsia sul corpo di Pamela Mastropietro. «A dire dei medici - prosegue la nota - il cadavere è stato sezionato in modo apparentemente scientifico. Ulteriori accertamenti di laboratorio saranno effettuati la settimana prossima». Nell’inchiesta è intanto entrato un secondo indagato, oltre a Innocent Oseghale: è un altro nigeriano, Lucky Desmond, accusato di avere ceduto una «modestissima» dose di eroina alla ragazza. Proprio la piccola quantità ceduta, hanno spiegato fonti giudiziarie, non consente l’emissione di un provvedimento di custodia cautelare. Desmond è indagato per concorso in omicidio, occultamento e vilipendio di cadavere, oltre che per la cessione della droga.