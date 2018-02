Maliano chiama ambulanza,118 'nostro comportamento corretto'

(ANSA) - VENEZIA, 8 FEB - Il Suem 118 di Padova non esclude che il giovane del Mali, che ha denunciato di essersi sentito rispondere che le ambulanze erano "in vacanza", "non abbia ben compreso, e quindi frainteso, quanto detto dall'infermiere" con cui ha parlato. Infermiere che, invece, ha avuto un "comportamento corretto" durante la richiesta di intervento. Il direttore del Suem, Andrea Spagna, fa sapere che, "dalle verifiche fino ad ora effettuate, anche mediante riascolto delle telefonate", "non si ravvisano comportamenti scorretti da parte dell'infermiere, che anzi è stato molto paziente, nonostante la difficoltà di comprensione di quanto comunicato dall'utente". "Come è noto tutte le conversazioni radio e telefoniche transitanti per la Centrale Operativa del SUEM 118 di Padova sono registrate - conclude Spagna - e dal riascolto di queste non risulta che sia stato affermato che le "ambulanze sono in vacanza", né che l'atteggiamento degli operatori sia stato offensivo o "canzonatorio".