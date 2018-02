Droga: broker per conto clan, latitante arrestato in Olanda

(ANSA) - NAPOLI, 9 FEB - Il suo ruolo era quello di 'broker' per l'acquisto di stupefacenti per conto dei clan della provincia di Napoli. Latitante da tre anni, è stato arrestato in Olanda Francesco De Simone, 62 anni, ritenuto un personaggio di spicco del panorama criminale di Torre Annunziata (Napoli). Sono stati i Carabinieri del nucleo Investigativo di Torre Annunziata a localizzarlo e arrestarlo insieme a personale della Polizia di Amsterdam. De Simone, detto "quaglia quaglia", era ricercato dal 14 marzo 2015 e destinatario di un mandato d'arresto europeo chiesto dalle autorità italiane a seguito di condanna definitiva per associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti aggravata da finalità mafiose. L'uomo è stato raggiunto in un appartamento a sud di Amsterdam e al momento dell'arresto non ha opposto resistenza. Fungeva da broker per l'acquisto di droga effettuando vere e proprie "puntate" per l'acquisto di ingentissimi quantitativi di sostanza stupefacente proveniente dall'estero.