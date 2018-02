(ANSA) - TORINO, 9 FEB - Nessun divieto per le manifestazioni in programma domani nella stessa zona di Torino in occasione della giornata di ricordo delle foibe. E' quanto ha appreso l'ANSA. Hanno convocato dei cortei (in orari diversi) Forza Nuova, Casapound e un comitato di autonomi e antifascisti. Ieri l'Anpi aveva chiesto uno stop e il Comune di Torino si era detto in sintonia con le posizioni dell'associazione. I raduni sono in programma nell'area di corso Cincinnato, dove è affissa una lapide commemorativa dell'esilio di istriani, giuliani e dalmati. (ANSA).