(ANSA) - ROMA, 9 FEB - L'Anpi nazionale chiede alle autorità competenti di autorizzare la manifestazione di domani a Macerata ma precisa che in quanto associazione non aderirà. L'Anpi Nazionale ribadisce di aver "accolto l'appello del Sindaco di Macerata per senso di responsabilità e per sensibilità nei confronti della comunità cittadina" pur essendo stata una "scelta sofferta". Non si esclude la partecipazione dei singoli, ma l'associazione, che si appella a che l'evento si svolga in modo pacifico, in quanto tale non ci sarà.