(ANSA) - MILANO, 9 FEB - Un ragazzo cinese di 19 anni è stato ferito, la scorsa notte, a bottigliate e con una coltellata in via Padova, a Milano, da un gruppo di connazionali che lo hanno aggredito perché aveva corteggiato una ragazza del gruppo. La polizia ha arrestato per tentato omicidio due 16enni e un 17enne, altri due giovani sono scappati. L'aggressione è avvenuta attorno alle 3: il 19enne è stato ferito alla testa e al fianco con un fendente di striscio ma è già stato dimesso dall'ospedale San Raffaele.