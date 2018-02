(ANSA) - ROMA, 9 FEB - "Hanno risposto entrambi, sia Salvini che Berlusconi, che non parteciperanno. Tranquillissima non mi lascia: mi dispiace, non lo capisco. Ho sentito dire poco a Berlusconi che non viene alla manifestazione perché è ovvio. Intanto così ovvio non è. Ma soprattutto se è così ovvio perché non partecipare? E ancora meno capisco l'indisponibilità di Salvini che pure dice di essere assolutamente contrario a ogni forma di inciucio. Gli italiani sapranno che se votano Fratelli d'Italia non solo danno un voto al centrodestra per vincere ma danno anche un voto che impedisce che ci siano scenari diversi, che ci siano scenari come ritrovarsi Renzi al Governo, o Giggino Di Maio al Governo". Lo afferma Giorgia Meloni al Gr Parlamento a proposito dell'assenza degli alleati alla manifestazione di Fdi.