(ANSA) - ROMA, 9 FEB - "Ci sono troppe persone irregolari che non hanno per me diritto a vivere in Italia. E non penso sia razzismo. Occorrono accordi per i rimpatri. Non è razzismo. Ma il problema dell'immigrazione va affrontato seriamente perché sta diventando un business". Lo ha detto Alessandro Di Battista (M5S) a Radio anch'io (Rai Radio1).