M5S: ricorso contro liste, il 20 febbraio udienza a Roma

(ANSA) - COSENZA, 9 FEB - E' stata fissata per il 20 febbraio prossimo, al tribunale civile di Roma, l'udienza relativa al ricorso presentato da Ugo Morelli nei confronti del Movimento 5 Stelle. La notizia si è appresa dallo stesso Morelli, che ha chiamato in giudizio i vertici del Movimento per la sua mancata presenza alle parlamentarie chiedendo la sospensione delle liste elettorali di 5 Stelle e rivendicando la sua candidatura per i collegi uninominali e plurinominali di Cosenza e provincia e di Roma e provincia. Morelli aveva già presentato il ricorso a Cosenza, ma il giudice ha dichiarato l'incompetenza territoriale.