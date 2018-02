Macerata: sindaco, domani scuole chiuse e stop bus

(ANSA) - MACERATA, 9 FEB - Scuole di ogni ordine e grado chiuse tutto il giorno domani a Macerata, dove è in programma una manifestazione contro il fascismo e il razzismo, nonostante il divieto della Prefettura, e stop del trasporto pubblico urbano a partire dalle 13:30. Lo annuncia il sindaco Romano Carancini sulla pagina Facebook del Comune. Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 12 gennaio. Intanto uno striscione con la scritta "Onore a Luca Traini" è stato appeso durante la notte alla vecchia struttura dell'acquedotto di Morrovalle, in provincia di Macerata. Il sindaco Stefano Montemarani lo ha fatto togliere, appena ha saputo la notizia intorno alle 8. Secondo il primo cittadino si tratta di un'iniziativa di gente non del posto, perché a Morrovalle "non ci sono rigurgiti fascisti". Comunque l'episodio è "preoccupante".