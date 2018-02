Omicidio di Macerata: 27enne nigeriano bloccato in stazione a Milano

Un nigeriano di 27 anni è stato bloccato dai carabinieri di Milano in stazione centrale perché sospettato di un coinvolgimento nell’omicidio di Pamela, la ragazza di 18 anni di Macerata il cui cadavere è stato trovato in due trolley. I militari hanno individuato l’uomo su indicazione dei colleghi di Macerata e sono già in viaggio per consegnarglielo. La Procura di Macerata ha precisato che, al momento non sono stati emessi fermi.

INTERROGATORIO PER I DUE NIGERIANI. Sono due i nigeriani, al momento non in stato di fermo, sotto interrogatorio in queste ore nell’inchiesta sulla morte della 18enne romana Pamela Mastropietro, che vede già indagati per concorso in omicidio due pusher nigeriani.

I risultati dell’autopsia, in particolare il modo in cui è stato sezionato il corpo, hanno portato i carabinieri sulle tracce di altri due soggetti, oltre agli indagati: uno trovato a Macerata e l’altro bloccato a Milano mentre cercava di raggiungere la Svizzera.