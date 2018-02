Usa: Chicago si prepara a grande nevicata, oltre 30 cm

(ANSA) - NEW YORK, 9 FEB - Scuole chiuse, decine di incidenti stradali e quasi mille voli cancellati. E' il bilancio iniziale di una nevicata caduta a Chicago, in Illinois, dove i meteorologi hanno previsto neve per tutto il fine settimana con accumuli fino a oltre 30 cm. Anche se Windy City e' nota per gli inverni gelidi, 30 cm di neve non sono una cosa comune e l'ultima nevicata del genere si e' verificata nel 2015 quando caddero quasi 42 cm di neve. Le autorità cittadine hanno affermato che tutto e' pronto per fronteggiare l'emergenza con 300 mezzi anti-neve e 220mila tonnellate di sale. Hanno anche consigliato ai cittadini di evitare ogni spostamento non necessario. All'aeroporto di O'Hare, uno dei principali scali degli Usa, sono stati cancellati circa 600 voli, quasi mille in totale in tutto il Midwest, con le nevicate che hanno interessato anche gli stati dell'Indiana e del Michigan.