Addio al "Signor Braulio", la famiglia creò a Bormio l'amaro

E’ morto Egidio Tarantola Peloni, discendente dell’omonima famiglia che agli inizi dell’ottocento creò a Bormio (Sondrio) la ricetta dello storico amaro Braulio, acquistato nel 2014 da Campari. Il "signor Braulio" aveva 76 anni ed era malato da diverso tempo.

La ricetta dell’amaro Braulio, a base di genziana, assenzio, ginepro e achillea moscata, fu creata da Francesco Tarantola Peloni, il farmacista di Bormio che amava raccogliere le erbe sulle pendici delle montagna della Valtellina. La ricetta, rimasta in parte segreta, non è mai cambiata ed ha reso il Braulio tra gli amari più popolari di quelli prodotti in Italia.

Il sindaco di Bormio, Roberto Volpato, ha ricordato la figura dell’imprenditore sostenendo che il Comune aveva progettato realizzare una targa per ricordare il «bene fatto per la località turistica dell’Alta Valtellina».

«Stavamo decidendo proprio in questi giorni la data della consegna del riconoscimento - ha detto il primo cittadino -. Purtroppo non siamo arrivati in tempo».