Salgono a tre gli indagati per la morte di Pamela. Il procuratore: "Indagine chiusa"

Salgono a tre i nigeriani fermati per la morte della giovane Pamela. Oltre a Innocent Oseghale, già arrestato, sono stati fermati Desmond Lucky, già indagato insieme ad Oseghale, e Awelima Lucky, 27 anni, bloccato ieri alla stazione di Milano . Dimoravano rispettivamente a Montecassiano e Macerata, riferisce una nota della Procura di Macerata. Durante gli interrogatori, che si sono svolti ieri fino a tarda notte, «sono state espletate ulteriori indagini di natura tecnica e testimoniale" in base alle quali, gli inquirenti hanno ritenuto che ci fossero «gravi indizi di reità a carico dei due indagati» e anche «concreto pericolo di fuga». «Si rimane tuttora - si legge ancora nella nota - in attesa dell’esito degli accertamenti medico-legali, scientifici e tecnici» del Ris dei carabinieri e dei consulenti.



In particolare, i reati ipotizzati dalla procura di Macerata sono quelli di omicidio, vilipendio, occultamento di cadavere e concorso in spaccio di stupefacenti.

Ci sono «elementi significativamente rilevanti» che la morte di Pamela Mastropietro sia stata causata da un «omicidio volontario» nella relazione preliminare che il medico legale ha inviato alla Procura ieri sera. Lo rende noto la Procura di Macerata.

Con i due fermi eseguiti oggi «d’iniziativa della Procura della Repubblica di Macerata, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Pamela Mastropietro, «riteniamo l’indagine chiusa». Lo ha detto all’ANSA il Procuratore Giovanni Giorgio. I provvedimenti cautelari dovranno poi essere convalidati dal gip. L’inchiesta, ha precisato il magistrato, «coinvolge tre indagati» ed «è chiusa».