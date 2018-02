Prete genovese invita a "digiunare" da WhatsApp per la quaresima

«Spegnere WhatsApp almeno un poco ogni giorno» durante il periodo della quaresima per avere il tempo di «guardarsi negli occhi» o per «dedicare tempo a chi è meno fortunato di noi». L’idea è di don Valentino Porcile, parroco della chiesa della ss.Annunziata di Genova Sturla che l'ha lanciata sui social. «Questo è il digiuno che proporrò in questa quaresima ai ragazzi e ai genitori domenica prossima - ha scritto sulla sua pagina Fb -. E lo propongo a tutti, a me stesso per primo. Altro che digiuno dal cibo o astinenza dalle carni. Mi piace molto l’idea di vedere Gesù che mi prende l'iPhone, me lo butta nel lago di Tiberiade, e mi dice: 'Lascia le tue reti wireless e seguimì». Il prete ha proposto quindi «di occupare il tempo in cui WhatsApp sarà spento, un tempo drammaticamente lungo, con relazioni vere, autentiche. Due ore di chiacchiere, di guardarsi negli occhi o semplicemente usate per parlarsi. O dedicare questo tempo a chi è meno fortunato di noi». Dunque, conclude don Porcile «chi ha WhatsApp acceso sempre propongo di spegnerlo due ore al giorno».