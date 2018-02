Spaccio nel ristorante, arrestato il titolare

I Carabinieri di Modena hanno arrestato un ristoratore di 48 anni, modenese, per detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantità di droga: sia cocaina che marijuana. A seguito di alcune segnalazioni, ieri sera i militari si sono appostati all’esterno del suo ristorante-trattoria, in via Nonantolana, locale molto conosciuto nella città emiliana. Quando dal ristorante è uscito un 32enne con cinque grammi di hashish in tasca, è scattato il blitz.

I militari hanno trovato in tutto 125 grammi di cocaina, nascosti nel bancone, 525 di marijuana e 103 di hashish. Parte della droga era nell’auto dell’uomo. Inoltre nel corso dell’operazione sono stati trovati un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento di stupefacenti, oltre a 2.500 euro in contanti. Segnalata alla Prefettura anche la moglie del 48enne, perchè trovata con alcune dosi addosso. Il blitz si è svolto mentre all’interno c'erano diversi clienti seduti ai tavoli.