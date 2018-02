Merkel, 'non intervengo su legge Polonia, noi responsabili'

(ANSA) - BERLINO, 10 FEB - Angela Merkel ha spiegato oggi perché non è mai intervenuta sulla controversa legga polacca sulla Shoah. "In quanto tedeschi, noi siamo responsabili per quello che è accaduto durante l'Olocausto", ha detto la cancelliera nel suo tradizionale podcast del sabato. Il peso dell'Olocausto sulla Germania, ha insistito Merkel, "è qualcosa che ogni governo tedesco deve riconoscere e deve affrontare". La cancelliera incontrerà il premier polacco Mateusz Morawiecki a Berlino venerdì 16 febbraio.