(ANSA) - MACERATA, 10 FEB - E' partito pochi istanti fa dai giardini di Piazza Diaz il corteo antifascista organizzato dai centro sociali a Macerata. Al corteo, aperto dallo striscione "I movimenti contro ogni fascismo e razzismo", partecipano oltre 15mila persone secondo gli organizzatori. Diverse le realtà sociali provenienti da ogni parte d'Italia, ma anche tanti maceratesi, che alla fine sono scesi in piazza. In corteo anche le bandiere di Legambiente, Libera, Arci, Fiom, No Tav, Potere al popolo, Anpi, Prc. Diversi manifestanti hanno un fazzoletto o una bandiera tricolore. "Rimettiamo le cose a posto - dice Laura- con la sua bandiera sulle spalle. Questo é il posto giusto per la bandiera italiana. Non lasciamola ai Traini d'Italia, questa bandiera è nostra".