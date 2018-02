Corea del Nord attacca Pence, ha ignorato delegazione

(ANSA) - PECHINO, 10 FEB - La Corea del Nord attacca il vice presidente Usa Mike Pence per "essersi avvantaggiato delle sacre Olimpiadi per far salire il confronto con la Corea del Nord": ha tenuto "a distanza" la delegazione nordcoreana, nonostante fossero vicini. Lo sottolinea il Rodong Sinmun, l'organo ufficiale del partito dei lavoratori di Pyongyang. Pence, scrive il Rodong Sinmun, aveva l'opportunità di incontrare Kim Yo-Jong e Kim Yong-nam, Capo dello Stato de facto e alla guida formale della delegazione del Nord per la cerimonia dei Giochi, "ma ha tenuto le distanze" sia in occasione della cena di gala offerta da Moon agli ospiti illustri sia alla cerimonia. Un comportamento "criticato negli Usa e all'estero per una isteria da confronto contro la Corea del Nord, inadeguata per l'atmosfera delle olimpiadi".