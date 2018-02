Arabia Saudita: 'donne vestano sobrie, non necessaria abaya'

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Nuovo segnale nel solco della 'modernizzazione' dell'Arabia Saudita annunciata dal principe ereditario Mohammed bin Salman: le donne devono vestire in modo sobrio ma non sono obbligate a indossare l'Abaya, la tradizionale veste lunga e scura che copre completamente il corpo. A sottolinearlo - riporta la Bbc - è stato lo sceicco Abdullah al-Mutlaq, membro del Consiglio degli studiosi anziani. "Oltre il 90% delle pie donne musulmane nel mondo musulmano non indossano abaya, quindi non dovremmo costringere le persone a indossarli", ha detto lo sceicco Mutlaq sottolineando però che la necessità che vestano con modestia. È la prima volta che un anziano esponente religioso pronuncia una dichiarazione del genere e le sue parole arrivano dopo le aperture degli ultimi tempi sulla guida e l'ok all'ingresso delle donne negli stadi.