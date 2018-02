Usa: sindaco Stockton lancia reddito di base universale

(ANSA) - NEW YORK, 10 FEB - Una teoria economica sostenuta da Milton Friedman e Martin Luther King sta per essere messa alla prova in California. Michael Tubbs, il nuovo sindaco di Stockton, ha annunciato che la città, di recente dichiarata la più pericolosa degli Usa, sarà anche la prima in America a garantire un reddito di base di 500 dollari ad almeno cento famiglie. L'economista libertario Friedman aveva proposto il reddito di base universale come alternativa ai sussidi del welfare che a suo avviso disincentivavano i poveri a lavorare. Tubbs, che ha 27 anni, ha detto di essersi ispirato a "Where Do We Go from Here: Chaos or Community", il libro in cui il padre dei diritti civili aveva invocato la necessita' del "reddito di cittadinanza" decenni prima che la teoria venisse rilanciata da economisti e imprenditori visionari come il capo di Tesla, Elon Musk. Tubbs ha trovato un partner pronto a finanziarlo nell'Economic Security Project, un'ente filantropico che finanzia ricerche sulle teorie economiche anti-povertà.