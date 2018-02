A Harvard prima cattedra di storia degli indiani d'America

(ANSA) - NEW YORK, 10 FEB - Per la prima volta in secoli di storia Harvard ha un professore che insegnerà agli allievi del più prestigioso e antico ateneo degli Usa cosa accadde ai 'pellerossa' quando 'l'uomo bianco' colonizzo' il continente. Philip Deloria e' salito in cattedra all'inizio di questo semestre dopo anni di pressioni degli attivisti nativo-americani e oltre trecento anni dopo che la carta istitutiva dell'ateneo nel 1650 dedico' la scuola "all'educazione della gioventù inglese e indiana". "Philip Deloria, che viene dall'Universita' del Michigan, e' considerato il migliore studioso della materia in circolazione", ha detto il preside del dipartimento Daniel Smail, annunciando la nomina. Il nuovo professore ha "sangue blu" nativo-americano: e' membro della tribù Sioux di Standing Rock nel Nord e Sud Dakota. Deloria, che sembra un nome italiano, deriva dal cognome di un cacciatore di pellicce francese, Philippe des Lauriers, che si fermo' nella zona e sposo' una donna pellerossa.