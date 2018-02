(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 FEB - Migliorano le condizioni del pilota israeliano ferito ieri nello schianto del suo F16 in Galilea dopo essere stato colpito, secondo fonti di Damasco, dalla contraerea al ritorno da una missione in Siria. Lo riferiscono fonti, citate dai media, dell'ospedale di Haifa dove il militare è stato ricoverato. L'altro pilota dell'F16, ferito in maniera più leggera, secondo le stesse fonti, potrebbe essere dimesso dall'ospedale in serata. I due piloti si sono lanciati con il paracadute prima che il velivolo si abbattesse al suolo già all'interno dello stato ebraico.