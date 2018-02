Calcio: in serie A aumentano incontri con feriti

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Maglia nera" per la serie A di calcio. Rispetto alla stagione precedente le partite con feriti sono passate da 8 a 20, le persone arrestate aumentate da 3 a 15 e quelle denunciate da 80 a 215. Unica nota positiva un maggior afflusso di tifosi negli stadi. La serie B, invece, migliora su tutti i fronti: calo degli incontri con feriti (da 6 a 4), degli arrestati (da 10 a 5) e dei denunciati (da 181 a 58). E' quanto emerge dal report sul girone di andata dei campionati professionistici di calcio 2017-2018 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Nell'attuale stagione calcistica si assiste a una ripresa di comportamenti "incivili" e/o "delinquenziali" dei tifosi che si mettono in viaggio, sulle autostrade o con il treno, per raggiungere gli stadi. A essere protagonisti di "comportamenti improntati all'illegalità" sono soprattutto gli ultrà di Lazio e Napoli (9 "casi" a testa).