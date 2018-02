Maltempo: neve in arrivo su Emilia, Toscana, Veneto e Friuli

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Una perturbazione di origine atlantica farà il suo ingresso domani sulle regioni settentrionali, determinando un generale peggioramento delle condizioni meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che dalle prime ore di domani, lunedì 12, prevede nevicate al di sopra dei 200-400 metri su Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana; fino a quote di pianura sull'Emilia-Romagna, con apporti al suolo da deboli a moderati. Permane l'allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell'Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.