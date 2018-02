Isis: Mattis, ministeriale Difesa a Roma martedì

(ANSA) - WASHINGTON, 11 FEB - Una quindicina di ministri della difesa della coalizione internazionale anti Isis si riunira' martedi' a Roma per decidere quale seguito dare alla loro azione comune dopo la sconfitta dell'Isis in Siria e in Iraq. Lo ha reso noto il capo del Pentagono James Mattis imbarcandosi per Roma. "Il combattimento non e' finito", ha detto.