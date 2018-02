Elezioni: Franceschini,grande coalizione? Non credo funzioni

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Le scelte dopo il voto dipendono da chi vince e dal capo dello Stato. Tornare a votare con la stessa legge produrrebbe lo stesso risultato". Lo dice Dario Franceschini del Pd a Radio Capital rispondendo a chi gli chiede cosa potrebbe succedere se nessuno vincerà nettamente le prossime elezioni. "Se andasse avanti il governo Gentiloni di cui anche io faccio parte - sostiene Franceschini - sarebbe la conseguenza di un risultato di stallo. E non sarebbe un buon risultato". Infine, Franceschini, esclude una ipotesi di grande coalizione dopo il voto. "Lo schema non è mai stato in piedi in Italia. In Germania è fatta da partiti che l'hanno già vissuta e dopo aver discusso per tanto sul programma lo attuano. Qui, quando è stata fatta all'inizio di questa legislatura, abbiamo assistito in maggioranza alla stessa conflittualità tra maggioranza e opposizione. Non credo possa funzionare".