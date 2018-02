Calenda, Salvini porta Lega fuori da valori Costituzione

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "La Lega non è sempre stata come oggi è quella di Salvini, è anche stata la Lega di Maroni, che è stato un bravo ministro dell'Interno, la Lega di Zaia che amministra in Veneto. La Lega di Salvini è una Lega invece che parla per slogan, che non affronta mai nella concretezza i problemi, che è priva di esperienza di governo, in particolare lo è Salvini, che anzi ha dimostrato incompetenza quando è stato a Bruxelles, dove non si è mai presentato o si è presentato molto poco. Questa Lega qui sta prendendo una curvatura che la pone fuori di quelli che sono i valori della Costituzione", lo ha detto Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico, intervistato da Serena Bortone ad Agorà, su Rai3.