Museo egizio: Renzi, vicino a direttore. Bravo Franceschini

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Ho dato personalmente ieri sera la mia solidarietà a #ChristianGreco, Per il resto condivido dalla a alla zeta ciò che scrive il Ministro, bravo Dario". Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Matteo Renzi ricordando le parole del ministro della Cultura che ieri aveva detto: "Noi le persone competenti come #ChristianGreco, con esperienza internazionale e indipendenti le abbiamo chiamate a dirigere i musei italiani. La destra minaccia di cacciarle perché non ubbidiscono. E' proprio vero: il lupo perde il pelo ma non il vizio".