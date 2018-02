Evacuazione Firenze, era falso allarme

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - Falso allarme bomba questa mattina a Firenze, dove, a causa di una scatola sospetta rinvenuta in via Spontini era stata evacuata una scuola materna ed elementare. La scatola, hanno poi accertato gli artificieri, non conteneva materiale esplodente nè inneschi, ma i carabinieri ritengono che possa essersi trattato di un atto a scopo dimostrativo.