Mafia: oltraggiato murale Falcone e Borsellino a Milano

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - "Indegno e orribile lo sfregio al murale di Falcone e Borsellino in corso di Porta Ticinese, ritrovato questa mattina": così in una nota Pietro Bussolati, capolista PD alle elezioni regionali, esprime il suo sdegno per l'oltraggio al murale di Falcone e Borsellino di corso di Porta Ticinese. Nel murale che ritrae i due magistrati qualcuno ha aggiunto una pistola in mano a falcone e rivolta verso Borsellino. "Quella pistola rivolta verso Borsellino è un'offesa non solo al ricordo di due personaggi simbolo della lotta alla mafia, ma è molto di più: è un oltraggio alla città di Milano e all'Italia intera, a chi crede nei valori della legalità e a chi si impegna ogni giorno a difendere il nostro territorio dal cancro della criminalità organizzata".