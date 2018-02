Chiesa: card. Bassetti, giovani chinatevi su chi soffre

(ANSA) - PERUGIA, 12 FEB - Ha invitato "soprattutto i giovani a un volontariato ancora più attivo, consapevole, a chinarsi su chi soffre" il cardinale Gualtiero Bassetti intervenuto a Perugia alle celebrazioni per la Giornata mondiale del malato. "Noi dedichiamo tanto tempo al divertimento, ma se noi dedicassimo qualche ora a chi soffre faremmo l'esperienza bellissima di incontrare Gesù" ha sottolineato l'arcivescovo e presidente della Cei. "Abbiamo un volontariato attivo - ha aggiunto -, fatto soprattutto di adulti e di anziani, ma sarebbe una cosa più bella, più grande e più benedetta da Dio che i giovani facciano insieme azioni buone come assistere a turno, per tutto l'anno, chi ha bisogno". "La vita umana dal primo istante del proprio concepimento fino all'ultimo respiro - ha evidenziato poi il cardinale -, va sempre accolta, accompagnata, sostenuta e integrata. Si deve fare di tutto per assistere, consolare, attenuare il dolore, ma l'ultimo soffio vitale lo può spegnere soltanto Colui che creandoci l'aveva acceso". A Perugia la Giornata mondiale del malato è stata celebrata nella chiesa parrocchiale Maria Regina della Pace, a Santa Lucia. Ha visto la partecipazione di diverse centinaia di fedeli all'Eucaristia presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti insieme al vescovo ausiliare mons. Paolo Giulietti e a numerosi sacerdoti, alcuni disabili. (ANSA).