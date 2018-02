(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Non è vero che siamo tutti uguali, io non sono uguale a Salvini o a Berlusconi, siamo gli unici che mettiamo al centro l'ecologia. Tante realtà del mondo si orientano in tal senso, soprattutto per dare lavoro ai giovani che si crea attraverso processi di innovazione. E' già questo un elemento di distinzione. L'ecologia è al centro del programma, siamo gli unici ad averlo messo". Lo ha detto Angelo Bonelli, coordinatore dei Verdi e candidato per Insieme, al Forum live Ansa Facebook.