Scuola: Fedeli, sasso contro liceo D'Oria, no a clima odio

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Solidarietà al liceo D'Oria di Genova. Ogni atto di violenza o vandalismo contro un'istituzione scolastica va severamente condannato. Questa notte è stato tirato un sasso contro il portone del liceo: a pesare non è tanto il danno, quanto il gesto. Una manifestazione di violenza che non possiamo accettare perché colpisce la scuola, che è luogo di educazione alla pace e ai valori della convivenza civile". Così la Ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, commenta l'episodio avvenuto stanotte. Il liceo, dal quale sono spariti anche alcuni portatili, è uno di quelli finiti in cronaca nei giorni scorsi perché accusato di aver usato una "pubblicità classista" allo scopo di attrarre iscrizioni. "Ho contattato personalmente la dirigente per manifestare la vicinanza mia e del Miur" afferma la ministra aggiungendo che se ci sono state "scelte lessicali discutibili all'interno di contesti come quello del Rapporto di autovalutazione saranno chiariti nelle sedi opportune". Ma - esorta - vanno subito abbassati i toni".