(ANSA) - TRIESTE, 12 FEB - A scuola, dopo essersi offerto come 'modello' per il corso di parrucchiera, dapprima ha fatto apprezzamenti sull'aspetto fisico della studentessa appena diciottenne, poi sono cominciati commenti pesanti a sfondo sessuale e infine i palpeggiamenti nelle parti intime. Per questa ragione un insegnante di scuola secondaria di primo grado, di 60 anni, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata, dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Trieste che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip, che ha accolto una richiesta della Procura. (ANSA).