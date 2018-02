(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Non farei un governo con il M5S: è esattamente come il Pd su tante questioni, con l'aggravante dell'incompetenza e l'Italia farebbe la fine di Roma. Non c'è possibilità per quello che mi riguarda e il prossimo 18 febbraio ho convocato una manifestazione durante la quale prenderemo l' impegno di non tradire e diremo no agli inciuci sia con il Pd sia con il M5S, per il rispetto del programma e contro il trasformismo. Speriamo poi che non ci sia bisogno perché il centrodestra vincerà". Così, al Forum live Facebook-Ansa, la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.