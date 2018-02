(ANSA) - WASHINGTON, 12 FEB - Donald Trump ha svelato una proposta di budget da 4.400 miliardi di dollari per il 2019, con una previsione di deficit di 984 miliardi di dollari. Tra i vari capitoli, un aumento delle spese militari con 686 miliardi di dollari per il Pentagono (+13%), 200 miliardi di dollari per il piano infrastrutture, 18 per il muro col Messico, 23 per la sicurezza dei confini. Tagli invece ai programmi sociali e sanitari, tra cui Medicaid e Medicare.