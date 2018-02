(ANSA) - WASHINGTON, 12 FEB - La Casa Bianca definisce "notizie false" quelle emerse su contatti preliminari del premier israeliano Benyamin Netanyahu con gli Stati Uniti per esaminare una possibile estensione della sovranità israeliana alle colonie in Cisgiordania. "Le notizie secondo cui gli Stati Uniti avrebbero discusso con Israele un piano di annessione per le colonie in Cisgiordania sono false", ha detto un portavoce della Casa Bianca, Josh Raffel, stando a quanto riferisce Reuters sul proprio sito online. "Gli Stati Uniti e Israele non hanno mai discusso una tale proposta e il focus del presidente resta in maniera franca sull'iniziativa di pace israelo-palestinese".