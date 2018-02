Maxi incendio nella zona industriale di Londra

Oltre 100 vigili del fuoco, con 15 camion, sono al lavoro da ieri sera per domare un grande incendio scoppiato in una zona industriale a nordovest di Londra: lo riportano i media britannici.

L’allarme è scattato verso le 11:30 di ieri sera ora locale (le 0:30 in Italia) nell’area industriale di Long Drive, a Northolt - circa 18 km dal centro della capitale - dove numerosi capannoni sono stati avvolte dalle fiamme.

«Consigliamo ai residenti della zona di tenere le finestre chiuse a causa del fumo denso - ha detto il capo dei vigili del fuoco locale, Ben King -. Abbiamo molti mezzi sul posto quindi, se è possibile, la gente dovrebbe evitare l’area». Non si conoscono ancora le cause dell’incendio.