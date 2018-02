Presta oltre 180mila euro al fidanzato: lui li usava per moglie e figli

'Spillava' soldi alla fidanzata per mantenere moglie e figlio, senza che la donna sapesse che aveva una famiglia e, innamorata di lui, gli ha prestato quasi 180 mila euro. Quando l’ha scoperto, vedendolo al supermercato con la sua famiglia, lo ha messo alle strette e lui allora l’ha minacciata. Ma lei ha registrato le telefonate e lo ha denunciato.

La storia è raccontata sui quotidiani locali di Rimini, dove vive la donna. L’uomo, 40 anni, è indagato per truffa e tentata estorsione. I due si conoscono sei anni fa e si fidanzano. Lui sostiene che è costretto a lavorare fuori regione e dunque non possono vedersi quanto vorrebbe. E che ha una ex moglie e figli da mantenere in Repubblica Ceca, che lo hanno lasciato quasi sul lastrico: ha bisogno di una mano. La riminese gli crede e gli allunga migliaia di euro a rate, con bonifici. A ottobre scorso, crolla tutto, quando lei in un supermercato riminese improvvisamente lo scorge con un’altra donna e un ragazzino. A quel punto lo metterà alle strette.