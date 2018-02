Ferito da colpi arma da fuoco nel Siracusano, ricoverato

(ANSA) - (PORTOPALO) SIRACUSA, 13 FEB - Si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Garibaldi a Catania un uomo di 40 anni colpito ieri notte da alcuni colpi di arma da fuoco nelle vicinanze del mercato a Portopalo. Giuseppe Aprile è stato soccorso e trasferito all'ospedale di Avola e poi nel capoluogo etneo. La polizia indaga sull'episodio cercando di capire i motivi dell'agguato. Aprile, insieme ai due fratelli, era stato arrestato nel giugno scorso per un presunto caso di estorsione al parlamentare regionale Giuseppe Gennuso. L'imprenditore di Rosolini aveva denunciato il furto di due mezzi della sua azienda agricola e poi la richiesta di pagamento di 10 mila per la restituzione della refurtiva. I tre fratelli Aprile erano stati arrestati ma poi scarcerati dal tribunale del Riesame di Catania.(ANSA).