Abusa della nipotina, pensionato arrestato dalla polizia

(ANSA) - BOLOGNA, 13 FEB - Un pensionato di 65 anni è stato arrestato dalla squadra Mobile di Bologna perché avrebbe abusato della nipotina di 6 anni. Il provvedimento, chiesto dal pm Roberto Ceroni, è stato emesso dal giudice Rita Zaccariello, come riporta Il Resto del Carlino. La denuncia è stata fatta dalla madre della bambina a metà dicembre, dopo che la piccola si era confidata con la baby sitter raccontandole le molestie del nonno paterno, che per non farla parlare le aveva detto che si trattava di un 'segreto' tra loro due. La famiglia vive in un paese della Bassa. Gli abusi sarebbero iniziati la scorsa primavera nei giorni in cui la bimba era affidata al padre (i genitori sono separati) e veniva da quest'ultimo lasciata ai nonni durante il lavoro. Il pensionato avrebbe abusato della nipotina dopo averla portata, con una scusa, nella casa di campagna. La baby sitter con cui si è confidata la bimba avrebbe anche registrato la confessione della piccola e l'audio è stato poi consegnato alla polizia. (ANSA).