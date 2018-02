(ANSA) - KUWAIT CITY, 13 FEB - "In Siria, negli ultimi tempi, abbiamo visto una escalation di violenza e una crisi umanitaria deteriorata, alimentata dal regime" di Damasco. Lo ha detto il ministro Angelino Alfano al summit ministeriale della Coalizione anti-Isis a Kuwait City. "Le reiterate brutalità, gli assedi, i bombardamenti sui civili, e i nuovi resoconti sull'uso di armi chimiche, creano le condizioni per il terrorismo di restare fiorente", ha sottolineato. "L'Italia sostiene gli sforzi di Staffan De Mistura per l'avvio di un processo costituzionale ed elezioni sotto la supervisione Onu".