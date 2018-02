Latitante arrestato in Germania, era ricercato dal 2017

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 13 FEB - Un latitante, Vincenzo Militano, di 29 anni, ritenuto vicino alla cosca di 'ndrangheta dei Gallico di Palmi, è stato arrestato a Monaco di Baviera (Germania) dai carabinieri della Compagnia di Palmi e della Direzione delle Investigazioni Criminali della Polizia Tedesca, in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale - S.i.Re.n.e. ed i carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria. L'uomo era ricercato dall'ottobre 2017 per tentata estorsione. L'identificazione, l'individuazione e la successiva cattura sono giunti al termine delle indagini condotte dai carabinieri di Palmi, nel corso delle quali è stato accertato che i familiari di Militano erano in procinto di lasciare l'Italia per andare a trovare il congiunto in Germania. I familiari sono stati quindi pedinati dagli investigatori italiani in costante contatto con la Direzione delle Investigazioni Criminali della Polizia Tedesca. L'uomo è stato quindi catturato vicino all'aeroporto di Monaco di Baviera. (ANSA).