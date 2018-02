Ancora allerta neve in regione Parigi

(ANSA) - PARIGI, 13 FEB - Ancora allerta neve nella regione di Parigi. In un comunicato, la prefettura della polizia consiglia ai cittadini di evitare "per quanto possibile" gli spostamenti in auto, a causa di una nuova nevicata che secondo le previsioni meteo dovrebbe iniziare alle ore 13. La polizia raccomanda, in particolare, di evitare l'ovest della regione Ile-de-France. Le nevicate dei giorni scorsi hanno causato pesanti disagi nei trasporti, con migliaia d 'naufraghi' delle strade costretti a passare la notte in auto a causa degli ingorghi causati dalle strade imbiancate. A Parigi le nevicate sono piuttosto rare, il che spiega la scarsa dimestichezza degli autoctoni per questo fenomeno meteorologico. Nei giorni scorsi, dinanzi al panico suscitato dai pochi centimetri di neve caduti sulla capitale, commenti ironici e sfottò sono fioccati sui social network, in particolare, da altre città francesi ma soprattutto dai 'cugini' canadesi del Québec abituati a ben altre nevicate.