(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Da oggi parte l'Ape volontario che consente a molti lavoratori over 63 di chiedere di andare in pensione in anticipo con un prestito a condizioni agevolate. Più libertà di scelta per le persone, sostenibilità per il sistema pensionistico". Lo annuncia su twitter il premier Paolo Gentiloni.