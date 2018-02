Aste pilotate, interdetto per sei mesi giudice di Sassari

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Disposta dal gip di Roma una misura interdittiva dall'incarico per sei mesi nei confronti del giudice Elisabetta Carta, indagata per rivelazione del segreto d'ufficio in una tranche dell'inchiesta sulle aste giudiziarie per immobili, che si sospetta pilotate, presso il tribunale di Tempio Pausania in Sardegna. Il gip Giulia Proto ha parzialmente recepito la richiesta della Procura di Roma che aveva sollecitato una interdizione per un anno. Secondo l'accusa Carta, attualmente giudice civile a Sassari, avrebbe disposto delle intercettazioni avvertendo di ciò gli interessati.